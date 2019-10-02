Подозреваемого по следу нашла служебная немецкая овчарка.

Во Владивостоке мужчина до смерти забил женщину-кондуктора на конечной остановке трамвая.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУСК по Приморскому краю.

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Инцидент произошел во вторник, 1 октября. Преступник без видимых причин нанес 54-летней жертве несколько ударов по голове, после чего скрылся. Сотрудники правоохранительных органов сумели задержать 39-летнего подозреваемого, сейчас с ним работают следователи.

В краевом управлении МВД рассказали, что для поиска подозреваемого привлекли кинолога, служебная немецкая овчарка взяла след и довела полицейских до одного из домов неподалеку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщал УНИАН, в Чите кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства.