Курс гривни к евро установлен на уровне 48,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,62/41,65 грн/долл., а евро - 48,52/48,53 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 октября подешевел на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение ближайшей недели на валютном рынке может наблюдаться типичный октябрьский прирост активности импортеров. В этот период спрос иногда превышает предложение на 10-15%, но это естественная сезонная тенденция.

Вас также могут заинтересовать новости: