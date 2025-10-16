Именитый режиссер похвалил игру Дуэйна Джонсона.

Известный британский режиссер Кристофер Нолан дал свой отзыв новому фильму "Крушащая машина", которому пророчат номинацию на "Оскар".

Недавно состоялась премьера биографической ленты о борце Марке Керре, которого сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон. Несмотря на большие ожидания от этой работы, фильм собрал очень маленькую "кассу" на старте проката - всего 5,9 млн долларов. Как сообщает Variety, это является наименьшим показателем в карьере Джонсон.

Впрочем это не повлияло на оценку Нолана. Режиссер фильмов "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало" выразил свое восхищение актерской игрой "Скалы".

"Я думаю, что это невероятное выступление. Не думаю, что вы увидите лучшую игру в этом году или в других годах", - подчеркнул он.

Также Кристофер поздравил своего коллегу, режиссера фильма "Крушащая машина" Бенни Сафди, отметив, что эта работа имеет все шансы стать кинохитом.

"Поздравляю с фильмом. Это действительно замечательное и радикальное произведение, которое со временем будет пониматься все больше и больше. Я очень горжусь тем, что знаю вас", - сказал Нолан.

Недавно исполнитель главной роли в фильме "Крушащая машина" Дуэйн Джонсон поразил резким похудением более чем на 30 килограммов. Американский актер признался, ради какого предложения согласился на подобную трансформацию.

