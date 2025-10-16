Актер готовится к тому, что его будут хейтить.

За день до премьеры нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" его главный герой, украинский актер Тарас Цымбалюк сделал неоднозначное заявление.

Так, за кулисами развлекательной программы "Хто зверху?" артист внезапно заявил, что "зрители не будут довольны" от увиденного. Причинами при этом он назвал то, что его "всегда критикуют" и что "людям всегда недостаточно".

"Сначала на "Холостяке" мне было тяжело, потом я расслабился - и стало легко. Но, думаю, что зрители не будут довольны. Вообще, ожидаю много хейта, потому что меня всегда критикуют, - отметил актер. - Потому что я не воюю, в соцсетях остаюсь самим собой, всегда выражаю собственное мнение. Да, я поддерживаю ВСУ, закрываю немалые сборы, но людям всегда недостаточно".

По словам Цымбалюка, его хейтят за то, что он никогда не играет роли в соцсетях и не пытается нравиться всем.

Отдельно он высказался о том, что для него важно в отношениях. Это - диалог, компромисс, понимание и принятие друг друга:

"Без этого - ничего не работает".

Напомним, как писал УНИАН, премьера 14-го сезона шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком запланирована на 17 октября.

