В России подростки заставляли школьника есть камни
В Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
На видео издевательств над ребенком 13-летний парень бил младшего школьника кулаками по лицу и голове, тот пытался закрыться руками, а потом упал.
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В то же время директор городской школы заявила в интервью региональным СМИ, что все трое детей гуляли вместе, решили таким образом развлечься и все это произошло не на территории школы. Заместитель директора добавила, что дети «просто играли и разговаривали».
Сообщается, что по факту избиения полиция открыла уголовное производство. Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. 13-летнего виновника происшествия и его сверстника могут поставить на профилактический учет в полицию.
По данным полиции, потерпевший обратился в больницу с травмами лица.
Как сообщал УНИАН, супруги Русских в Санкт-Петербурге назвал новорожденную девочку Россией. Как сообщили местному изданию родители, они «брали курс на православие и патриотизм». Также рассматривали вариант «Россияна».