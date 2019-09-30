В России подростки заставляли школьника есть камни

После избиения парень сам обратился к врачам.

В Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

На видео издевательств над ребенком 13-летний парень бил младшего школьника кулаками по лицу и голове, тот пытался закрыться руками, а потом упал.

Читайте такжеВ Омске осудили насильника, который использовал выброшенный пакет вместо презерватива

В то же время директор городской школы заявила в интервью региональным СМИ, что все трое детей гуляли вместе, решили таким образом развлечься и все это произошло не на территории школы. Заместитель директора добавила, что дети «просто играли и разговаривали».

Сообщается, что по факту избиения полиция открыла уголовное производство. Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. 13-летнего виновника происшествия и его сверстника могут поставить на профилактический учет в полицию.

По данным полиции, потерпевший обратился в больницу с травмами лица.

Как сообщал УНИАН, супруги Русских в Санкт-Петербурге назвал новорожденную девочку Россией. Как сообщили местному изданию родители, они «брали курс на православие и патриотизм». Также рассматривали вариант «Россияна».