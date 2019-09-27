"Брали курс на православие": супруги из Питера назвали ребенка Россией

Нам хотелось, чтобы в будущем у дочери было пространство для выбора и самоопределения, заявили родители девочки.

Супруги Русских в Санкт-Петербурге назвали новорожденную девочку Россией.

Как сообщили местному изданию родители, они «брали курс на православие и патриотизм». Также рассматривали вариант «Россияна».

Читайте такжеРоссия назвала "Deutsche Welle" иностранным агентом и обвиняет в экстремизме

«Россияна мне не очень понравилась из-за того, что это имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой. Имя выбрали из-за внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в будущем у дочери было пространство для выбора и самоопределения», – рассказал отец России.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда в сети обнаружили ее эротические фото 10-летней давности.