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"Брали курс на православие": супруги из Питера назвали ребенка Россией

17:09, 27 сентября 2019
Русский міръ
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Родственники супругов предлагали назвать ребенка Россияной / vsn.com.ua

Как сообщили местному изданию родители, они «брали курс на православие и патриотизм». Также рассматривали вариант «Россияна».

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«Россияна мне не очень понравилась из-за того, что это имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой. Имя выбрали из-за внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в будущем у дочери было пространство для выбора и самоопределения», – рассказал отец России.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда в сети обнаружили ее эротические фото 10-летней давности.

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Теги: #дети#Россия