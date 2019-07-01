В Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад (фото, видео)

Украинская колонна впервые приняла участие в параде в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке прошел Всемирный прайд-парад, которым завершился месяц борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба заявил в Facebook, что украинская колонна впервые приняла участие в параде в Нью-Йорке.

Организаторы проинформировали, что в марше поучаствовали около 150 тыс. человек, это рекордное количество людей за всю историю. Кроме того посмотреть на событие приехали более 4 миллионов туристов.

Прайд был приурочен к 50-й годовщине столкновений между полицией и посетителями гей-бара Stonewall Inn в Нью-Йорке, которые положили начало современному движению за права геев и лесбиянок.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали 9 человек, которые планировали провокации на Марше равенства.