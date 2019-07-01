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В Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад (фото, видео)

14:05, 01 июля 2019
Новости туризма
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В Нью-Йорке прошел Всемирный прайд-парад, которым завершился месяц борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

Руководитель ЛГБТ-организации украинцев в США Proud Ukraine Богдан Глоба заявил в Facebook, что украинская колонна впервые приняла участие в параде в Нью-Йорке.

Организаторы проинформировали, что в марше поучаствовали около 150 тыс. человек, это рекордное количество людей за всю историю. Кроме того посмотреть на событие приехали более 4 миллионов туристов.

Прайд был приурочен к 50-й годовщине столкновений между полицией и посетителями гей-бара Stonewall Inn в Нью-Йорке, которые положили начало современному движению за права геев и лесбиянок. 

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали 9 человек, которые планировали провокации на Марше равенства. 

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Теги: #парад#Нью-Йорк#ЛГБТ-марш