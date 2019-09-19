Кремль прокомментировал задержание шамана, планировавшего выгнать Путина из Москвы

Шаман Александр Габышев шел пешком из Якутии в Москву. Он заявлял, что в 2021 году дойдет до Москвы, где с помощью ритуалов намерен «изгнать» президента РФ Владимира Путина. Сегодня ночью на границе Бурятии и Иркутской области сотрудники полиции задержали Габышева.

В Кремле не знают о задержании якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о задержании шамана.

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«Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля», - отметил Песков.

Он рекомендовал представителям СМИ обратиться в правоохранительные или местные органы власти

«Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться или к республиканской власти, или в республиканские правоохранительные органы», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намеревался выгнать главу РФ Владимира Путина.

Однако сегодня стало известно, что на границе Бурятии и Иркутской области сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять Путина».