Кремль прокомментировал задержание шамана, планировавшего выгнать Путина из Москвы
В Кремле не знают о задержании якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о задержании шамана.
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«Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля», - отметил Песков.
Он рекомендовал представителям СМИ обратиться в правоохранительные или местные органы власти
«Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться или к республиканской власти, или в республиканские правоохранительные органы», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намеревался выгнать главу РФ Владимира Путина.
Однако сегодня стало известно, что на границе Бурятии и Иркутской области сотрудники полиции задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «выгонять Путина».