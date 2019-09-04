В омской гимназии на голову школьнице обрушился потолок, несмотря на дорогой ремонт

Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей десятиклассницы черепно-мозговую травму.

В гимназии российского города Омск на детей обрушилась часть потолка. Одна школьница получила серьезные травмы.

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Как сообщает Om1.ru, инцидент произошел на перемене между уроками. Дети как раз шли в столовую на первом этаже. По словам свидетелей происшествия, на голову ученице десятого класса упали тяжелые фрагменты стройматериалов.

«Врачи скорой помощи диагностировали у школьницы черепно-мозговую травму. Помимо этого, в глаза девочки попала известка. Сейчас движение в коридоре, где обвалился потолок, временно перекрыто. На месте уже работает комиссия из департамента образования, решается вопрос о прекращении занятий», – сообщили в группе гимназии в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что накануне нового учебного года здание гимназии отремонтировали. По информации местного сайта NGS55, в этом году провели ремонт зоны рекреации и лестничных маршей, установили подвесной потолок, постелили кафельную плитку. Ремонт обошелся на сумму в 1,7 млн рублей. Там, где произошло происшествие, работы не проводились — на этом участке смонтировали подвесной потолок.

При этом, подобное в учебном заведении уже случалось – в сентябре прошлого года на школьников также упала штукатурка. Прокуратура организовала в гимназии проверку.

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