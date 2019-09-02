Не подумали об уровне реки: в российском селе "долгожданный" мост рухнул после открытия

Строители просто не учли уровень воды в реке.

В поселке Филькино (Россия) после открытия 31 августа провалился мост через реку Каква.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сначала власти обещали жителям построить пешеходный мост на двутавровых балках высотой 5 м и шириной 1,5 м, но передумали. Потом пообещали понтонный мост шириной в 1 м.

"Очень узкий. Прошли сутки, и он развалился", – сообщила очевидица Анастасия Пристав.

Председатель Сировского городского округа Василий Сизиков пояснил, что в реке Каква – высокий уровень воды, и на мост упала колода, сейчас поломку ремонтируют. Также он отметил, что мост является сертифицированным.

Ранее местные СМИ писали, что жители села самостоятельно построили мост через Какву, на это они потратили 3 недели и 10 тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.