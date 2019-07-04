Обрушился самый длинный в России деревянный мост (фото)

Мост был известен по сериалу "Вечный зов".

В Белорецке (Башкирия) 3 июля обрушилась главная достопримечательность — самый длинный деревянный мост в России.

Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии, передает Bash.news. На фоне этого моста в 1970-х годах снималась одна из сцен известного советского сериала "Вечный зов".

Мост был построен в 1930-х годах. Его протяженность составляет 550 метров. В последние годы городская администрация запретила выходить на мост из-за его аварийного состояния.

Как сообщал УНИАН, в России за месяц в 2018 году рухнули шесть мостов. Это свидетельствует о разрушении инфраструктуры.

9 октября 2018 года в городе Свободный Амурской области РФ мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу. Под виадуком стоял грузовой поезд.

Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.

Также 9 октября 2018-го в Дубенском районе Мордовии рухнул мост. Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес груза которого превышал допустимую норму.

16 октября в 2018 на объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост. Самосвал задел надземный пешеходный переход. 40-метровая железобетонная конструкция упала на дорогу и полностью парализовала движение транспорта в обоих направлениях.

25 октября 2018 года обрушился 20–метровый участок автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи. Из-за этого было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А–147 Джубга–Сочи.

26 октября в 2018 году в Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост.

5 ноября 2018 года под Нефтеюганском в РФ обрушился мост. Два человека погибли и семь получили травмы.