В России заключенный зашил себе рот в знак протеста против избиения

Нитки осужденному разорвали, а медиков не пустили.

В Новосибирске заключенный колонии строгого режима №8 Александр Вахрушев заявил об избиении и зашил себе рот в знак протеста.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на местное издание.

По словам жены заключенного Елены, Вахрушев находится в так называемом исправительном центре колонии №8 Новосибирска.

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Сотрудники центра избили его и поместили в штрафной изолятор. В знак протеста Вахрушев объявил голодовку и зашил себе рот. Нитки ему разорвали, а медиков не пустили.

Потерпевший говорил, что больше не выдержит избиения. Его жена написала заявление в полицию и прокуратуру. По ее словам, в штрафном изоляторе закрыли 7 человек из 60, находящихся в исправительном центре. Все готовы дать показания.

На сайте колонии отмечается, что исправительный центр занимается исправлением осужденных, формированием у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду и др.

Официальные органы региональной власти ситуацию не комментировали.

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