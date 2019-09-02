Российские военные в Забайкалье ударили "по своим" – по ошибке обстреляли село из артиллерии

По неофициальной информации, инцидент произошел из-за ошибочных координат во время учебных стрельб.

В пятницу, 30 августа вечером в Борзинском районе Забайкальского края РФ на окраине села Новоборзинское разорвались несколько артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает местное издание «Байкал 24».

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«Судя по всему, российские военные несколько переусердствовали при выполнении учебных стрельб на находящемся рядом полигоне "Борзя-Новая". Снаряды взорвались в паре сотен метрах от жилых домов. Дома лишились стекол. О пострадавших пока ничего не сообщается. Уже известно, что учения были немедленно прерваны, а военные обследовали окрестности села», – пишет издание.

По неофициальной информации, инцидент произошел из-за ошибочных координат, которые получили наводчики орудий.

Ни местные власти, ни региональные, ни тем более пресс-служба Восточного военного округа РФ никак не комментируют произошедшее.