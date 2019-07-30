В Москве за день арестовали около 40 человек, задержанных на акциях протеста

Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.

Московские суды арестовали 29 июля не менее 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля.

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Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

79 человек были приговорены к штрафам на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Одно дело было прекращено.

Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, политик Владимир Милов.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.