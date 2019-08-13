В России отчим забил до смерти двухлетнего ребенка (фото)

По одной из версий, отчим сильно бил девочку, в том числе пинал ногами, потому что она мешала ему выпивать.

Чудовищное преступление было совершено в небольшом российском селе ИльинкаПриморского края. 11 августа в квартире в центре населенного пункта было обнаружено тело девочки, которой от роду было всего один год и девять месяцев.

На теле ребенка были обнаружены многочисленные повреждения. Подозреваемый – 21-летний отчим девочки, безработный Александр Х., передает КП.

Александр Х. сошелся с 29-летней Викторией П. У обоих дети: у Саши – один ребенок, у Вики – трое. Прожили они вместе больше года, на свет у влюбленных около двух месяцев назад появился совместный малыш.

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Виктория и Александр любили выпить. На фоне этого они и сошлись. К алкоголю пристрастилась даже 12-летняя дочь Вики. К слову, у девочки роман с 17-летним братом Саши. По словам местных, жили они все вместе в двухквартирном доме.

Все случилось 11 августа вечером. Знакомые проблемной семьи рассказывают, что в тот день пришли выплаты на детей, поэтому было решено устроить застолье. Виктория от большого количества выпитого спиртного уснула (по другой версии - кормила двухмесячного ребенка в другой комнате), а Александр остался выпивать. Как ситуация развивалась дальше – знает только подозреваемый, местные лишь довольствуются слухами.

По одной из версий, отчим сильно бил девочку, в том числе пинал ногами, потому что она мешала ему выпивать. Когда малышка перестала плакать, Александр лег спать рядом с ней. Утром выяснилось, что девочка умерла. По другой версии побои сопровождались сексуальными действиями.

Александр Х. задержан следователями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются все версии.

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