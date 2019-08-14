В России пенсионер перерезал канаты альпинистам, работавшим на фасаде дома

Местный житель подозревается в покушении на убийство двоих промышленных альпинистов.

В Ленинском районе Перми Российской Федерации 70-летний житель перерезал канаты промышленным альпинистам, работавшим на фасаде девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в дневное время 13 августа 28 и 30-летний рабочие проводили работы на фасаде 9 этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 13.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, потребовал прекратить производство работ. Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов», - говорится в сообщении.

В результате инцидента один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник поднялся на крышу и помешал пенсионеру дорезать канат до конца. После этого мужчина, перерезавший канаты, ушел с крыши.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Cледователи возбудили в отношении пенсионера уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).