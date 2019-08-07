«Теперь война на Украине, где русских тоже много есть»: в РФ создали детскую конституцию в стихах

Российским школьникам на уроках будут объяснять, что они могут умереть на войне.

В России создали специальное учебное пособие для школьников – детскую версию конституции РФ в стихах, снабженную «красочными» примерами применения основного закона страны.

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О пособии «Конституция России в стихах и картинках для детей» пишут российские «Известия». Отмечается, что над книгой работали эксперты Совфеда РФ, юристы, и эксперты.

Пособие представляет собой стихотворный иллюстрированный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции РФ («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»), а также примеры применения документа в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства».

«Известия» приводят отрывки из книги, которая адресована школьникам. Автобы заблаговременно готовят детей, например, к вероятности смерти на воинской службе.

«Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на её защиту встанешь

И в руку ты ружьё возмёшь

И будешь защищать Россию,

А может, за неё падёшь».

Иллюстрируя право использовать родной язык, авторы приводят в качестве негативного примера Украину.

«Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть».

Региональным властям РФ уже направили рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия «Конституция России в стихах и картинках для детей» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Решение использовать пособие уже приняли в Ивановской области РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ супругов могут лишить родительских прав из-за протестов.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.