«Теперь война на Украине, где русских тоже много есть»: в РФ создали детскую конституцию в стихах
В России создали специальное учебное пособие для школьников – детскую версию конституции РФ в стихах, снабженную «красочными» примерами применения основного закона страны.
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О пособии «Конституция России в стихах и картинках для детей» пишут российские «Известия». Отмечается, что над книгой работали эксперты Совфеда РФ, юристы, и эксперты.
Пособие представляет собой стихотворный иллюстрированный пересказ преамбулы и первых двух глав Конституции РФ («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина»), а также примеры применения документа в виде «выписок из разных дел Лесного судопроизводства».
«Известия» приводят отрывки из книги, которая адресована школьникам. Автобы заблаговременно готовят детей, например, к вероятности смерти на воинской службе.
«Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на её защиту встанешь
И в руку ты ружьё возмёшь
И будешь защищать Россию,
А может, за неё падёшь».
Иллюстрируя право использовать родной язык, авторы приводят в качестве негативного примера Украину.
«Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть».
Региональным властям РФ уже направили рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия «Конституция России в стихах и картинках для детей» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.
Решение использовать пособие уже приняли в Ивановской области РФ.
Ранее сообщалось, что в РФ супругов могут лишить родительских прав из-за протестов.
Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.