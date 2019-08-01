Выхода нет: в России детям-инвалидам приходится залезать в окно центра реабилитации

Через центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов.

В городе Миассе Челябинской области РФ детям с инвалидностью приходится залезать в окно частного центра реабилитации, чтобы попасть внутрь.

Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Челябинской области.

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Реабилитационный центр расположен в жилом доме, но, чтобы попасть внутрь, родителям с детьми приходится лезть через окно. Через центральный вход в здание можно попасть только пересекая проезжую часть, а это представляет опасность для детей-инвалидов.

Отмечается, что другого центра для детей с особенностями развития в городе больше нет.

Следственный комитет решил проверить сведений о нарушениях, озвученных в средствах массовой информации. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц органов местного самоуправления и социальных служб, в чьи должностные обязанности входит организация социальной помощи.

Как сообщал УНИАН, в Еманжелинске Челябинской области приемное отделение городской больницы №1 не приняло инвалида на госпитализацию, оставив его лежать на подгузниках для взрослых.