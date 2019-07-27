В Москве колонна хором кричала "Путин - ху*ло!", уже более 700 задержанных (видео)

Акция за свободные выборы началась в Москве днем 27 июля, она не была согласована с городскими властями.

В центре Москвы полиция задержала около 700 участников митинга, которые выступают за свободные выборы.

Как сообщает «Новая газета», на Трубной площади ОМОН окружает людей, бьет их дубинками, в том числе случайных прохожих и даже пожилых людей. Они бьют и мужчин, и женщин, некоторых задержанных "складывают пополам".

На одном из видео видно, как во время массовых митингов россияне выкрикивали кричалки, оскорбляющие президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Протесты в мире". На нем видно, как толпа протестующих идет по улице и скандируют знаменитую кричалку "Путин - ху*ло".

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Акция за свободные выборы началась в Москве днем 27 июля, она не была согласована с городскими властями. Перед ее началом был задержан ряд известных активистов и журналистов.

Британская медийная компания Би-би-си обратила внимание на программу передач российских федеральных каналов во время массовых задержаний на митинге в Москве. Только "Россия-24" показала новости, однако об акции в сюжетах ничего не было. Телеканал рассказал о том, что происходит в мире спорта, о развлекательных мероприятиях в столице, о погружение президента Владимира Путина в батискафе в Финском заливе. Первый канал, "Россяя-1" и НТВ показывали фильмы и телешоу, - отмечает Радио Свобода.