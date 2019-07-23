В России сгорел палаточный лагерь, в котором находилось почти 200 детей (фото)
В палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае РФ произошел масштабный пожар, в результате которого погибли как минимум четыре человека.
Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
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Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей.
Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.
Всего пострадали пятеро взрослых, трое детей.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Как сообщал УНИАН, 25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Из-за того, что двери в одном из за кинотеатров были закрыты, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности.