СМИ сообщили новые подробности о работе систем пожарной безопасности в кемеровской "Зимней вишне"

Пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали.

В кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в котором 25 марта при пожаре погибло 64 человека, знали о неисправности системы пожарной безопасности в течение двух лет.

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Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию источник, обслуживающая пожарную систему ТРЦ компания «Системный интегратор» выявила при проверке в 2016 году многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, а также его несоответствие ГОСТам и СНИПам. По оценке специалистов на устранение несоответствий требовалось 7 млн руб., о чем сообщили собственнице здания Юлии Богдановой. Однако она не выделила необходимых средств.

Как отмечается, все выявленные неполадки заносились в специальной журнал, а затем устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Последняя запись в журнале помечена 19 марта. Кроме того, из-за неправильной первоначальной установки оборудования, противопожарная система в критический момент не могла работать в полной мере. Как рассказал собеседник издания, специалисты установили, что например, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, то есть фактически на улице, и в холодное время года они просто замерзали. Также было замечено, что по меньшей мере один раз во время ремонтных работ систему пожаротушения строители использовали для набора воды, что запрещено. Установленное в ТРЦ оборудование, по данным источника издания, было российского производства.