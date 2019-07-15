Москвичку во время массажа лица до смерти закололи иглами

В области лица и туловища следователи обнаружили многочисленные точечные раны.

В Москве женщина умерла во время массажа лица в медицинском центре.

Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице обнаружено тело девушки 1989 года рождения. При осмотре в области лица и туловища… обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой", - сказала Иванова.

По словам медработницы, девушка пришла к ней на массаж лица, другие процедуры клиентке не проводились.

"Со слов родственников, несколькими днями ранее, она также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур", - сказала представитель ГСУ.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал УНИАН, в России пациент без половины мозга попал в руки врачей. Мужчина прожил более 60 лет, получил образование и завел семью, не зная о своей особенности. От дальнейших обследований он отказался, не желая лишней "славы".