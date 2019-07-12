В России обнаружили пациента с половиной мозга

До последнего времени отсутствие полушария никак не сказывалось на его жизни — он рос нормальным ребенком, у него не выявляли проблем ни с двигательным аппаратом, ни со зрением, ни с психикой.

В России пациент без половины мозга попал в руки врачей. Мужчина прожил более 60 лет, получил образование и завел семью, не зная о своей особенности. От дальнейших обследований он отказался, не желая лишней "славы".

В подмосковную больницу попал пациент с нарушением кровообращения мозга, передает МК.

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Когда радиологи сделали ему КТ, то некоторое время пребывали в недоумении — у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака.

Вместо левого полушария на снимке зияла черная "дыра". Неврологи сделали вывод, что функции всего мозга у этого человека всю жизнь выполняло только оставшееся правое полушарие.

Ишемическая атака вскоре сошла на нет, функции конечностей восстановились, и мужчину отпустили домой. Обследоваться дальше он отказался, сославшись на то, что не хочет даже задумываться о том, что у него нет одного полушария.

"Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя "слава", — сказал он врачам.

Ранее сообщалось, что россиянин два года прожил с гвоздем в голове, он просто мазал рану зеленкой.