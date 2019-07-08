В России учительница поставила маленьким детям фильм ужасов

Учительница якобы запретила детям рассказывать о просмотре родителям, угрожая наказанием.

В Омске учительница частной школы показала ученикам возрастом от шести до девяти лет фильм ужасов «Кукла».

Об этом 7 июля рассказал отец одной из школьниц Александр Ершов во «ВКонтакте».

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По словам Ершова, показ прошел 3 июля в школе «Дискавери» при «Многопрофильной академии непрерывного образования» (МАНО). Мужчина утверждает, что педагог Наталья Шемякина заставила детей смотреть фильм, несмотря на их просьбы выключить его. Однако учительница пригрозила тем, что накажет детей, заставив их читать в течение часа.

Кроме того, Шемякина якобы запретила детям рассказывать о просмотре родителям, также угрожая наказанием.

Ершов рассказал, что после просмотра его дочери было страшно, она не могла уснуть и рассказала все маме. На следующий день несколько родителей расторгли договоры со школой.

Сама учительница утверждает, что спрашивала детей, или нравится им фильм. Также она отрицает принуждение и угрозы чтением. Она отметила, что смотрела фильм со своей дочерью в кинотеатре.

Руководитель МАНО Владимир Бем сообщил РИА Новости, что дети должны были идти на улицу, но поход сорвался из-за грозы, и учительница действительно включила фильм.

Учительнице объявили выговор и лишили ее премии. При этом, по его словам, в школе нет детей шести лет — туда ходят ученики от 8 до 14 лет.