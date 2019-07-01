Икона, ходячая: на яхте патриарха Кирилла заметили "монашку" в купальнике (фото)

В соцсетях шутят, что молодая красавица - монахиня, просто вынужденная одеться по погоде.

На яхте российского патриарха Кирилла (Гундяева) заметили полуобнаженную девушку. Соответствующие фото, сделанные в Москве 23 июня, опубликованы в паблике «Записки сумасшедшего» в Twitter. На фото видно, как на яхте развлекается компания молодежи. Особое внимание привлекла девушка в откровенном бикини. В соцсетях шутят, что молодая красавица - монахиня, просто вынужденная одеться по погоде.

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