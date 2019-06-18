"Я - Дмитрий из Москвы": пьяный россиянин устроил дебош в самолете (видео)

Россиянин представился как "Дима из Москвы".

Самолет, следовавший из Барселоны в Москву, выполнил преждевременную посадку в Варшаве из-за дебоша россиянина, который представился "Димой из Москвы".

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Разгневанный мужчина навеселе заставил совершить аварийную посадку самолета, потому что экипаж не смог его успокоить, сообщает Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина кричит в салоне и обращается к пассажирам на испанском и русском языках, а также пытается танцевать. Также на ролике запечатлен момент, когда россиянина задерживают охранники.

"Бизнес-класс бесполезен! У меня произошел неприятный несчастный случай... Вот почему мы сейчас приземляемся в Варшаве. Но я обещаю... Я - Дмитрий из Москвы", - кричал неспокойный пассажир.

Ранее сотрудники полиции задержали пассажира рейса Москва - Ростов-на-Дону, который курил на борту самолета и ударил бортпроводника, сделавшего ему замечание.