В России пьяный пассажир курил в самолете и избил бортпроводника

Дебошира доставили в дежурную часть, где на него составили протокол.

Сотрудники полиции задержали пассажира рейса Москва - Ростов-на-Дону, который курил на борту самолета и ударил бортпроводника, сделавшего ему замечание.

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Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

"В дежурную часть линейного отдела МВД РФ в аэропорту Платов поступила информация о том, что экипажу самолета рейса Москва - Ростов-на-Дону, требуется помощь полицейских. Прибывшему наряду командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание", - сказала она.

Дебошира доставили в дежурную часть, где на него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), предусматривающей наказание до ареста на 15 суток.