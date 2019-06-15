В России 8-летняя девочка умерла на аттракционе от сердечного приступа

По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь.

В Анапе Российской Федерации восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе.

Об этом сообщает издание «Комсомольской правды».

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Ребенку стало плохо на аттракционе Crazy Dance - скамейке, которая перемещается в такт музыке.

По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую, однако медики не смогли спасти девочку.

Она скончалась спустя 50 минут после того, как ей стало плохо. По предварительным выводам врачей, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Сообщается, что девочка приехала в Анапу с родителями и сестрой. Аттракцион, на котором она каталась, разрешен для детей от пяти лет.

Как сообщал УНИАН, в Вышгороде Киевской области на аттракционах в аквапарке "ВышГора" ребенок получил термические ожоги ног, а среди персонала комплекса не нашлось ни одного человека, который мог бы помочь девочке.