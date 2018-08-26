В России ищут медведя с канистрой на голове (видео)

Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

Представители Министерства экологии Якутии ищут медведя с канистрой на голове. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги. Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», — передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.