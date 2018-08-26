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В России ищут медведя с канистрой на голове (видео)

11:49, 26 августа 2018
Русский міръ
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В пятницу, 24 августа, на YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги. Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

«Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось», — передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.

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Теги: #медведь