Двести километров в час по городу: появилось видео ДТП с участием известного российского автоблогера - СМИ
Скандальный автомобильный блогер Эрик Давидович на личных страницах в соцсетях опубликовал фото за рулем BMW, попавшей в ДТП на Булаке в Казани Российской Федерации утром воскресенья, 3 июня.
Об этом сообщает «Казанский репортер».
«Шагали 20, в тачке 3-е. Все живы. Пристёгивайтесь!» - написал блогер.
На данный момент неизвестно, или Давидович был за рулем автомобиля в момент ДТП. Известно лишь, что BMW он тестировал зимой - карточку теста он публикует вместе с кадрами ДТП.
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На видео с места аварии лиц водителя и пассажиров, бежавших с места аварии, не разглядеть.
В комментарии к посту пользователи делают однозначные выводы из сказанного блогером:
«Потом молодежь которая смотрит Эрика, считают, что это нормально, гонять под 200 км/ч. Чему вы учите? В вашем посте нет осуждения водителя, есть только призыв использовать ремень…»;
«Тут не пристегиваться надо, а мозги иметь хотелось бы, а что если не дай Бог люди...»;
«То есть то, что они «шли 20» для тебя это нормально по городу. Но они должны быть пристегнуты! Ты че там, переотжимался?» - пишут пользователи.
Ранее ГИБДД объявили в розыск водителя, бросившего BMW на месте аварии.