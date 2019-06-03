Двести километров в час по городу: появилось видео ДТП с участием известного российского автоблогера - СМИ

На данный момент неизвестно, или блогер Эрик Давидович был за рулем автомобиля в момент ДТП.

Скандальный автомобильный блогер Эрик Давидович на личных страницах в соцсетях опубликовал фото за рулем BMW, попавшей в ДТП на Булаке в Казани Российской Федерации утром воскресенья, 3 июня.

Об этом сообщает «Казанский репортер».

«Шагали 20, в тачке 3-е. Все живы. Пристёгивайтесь!» - написал блогер.

На данный момент неизвестно, или Давидович был за рулем автомобиля в момент ДТП. Известно лишь, что BMW он тестировал зимой - карточку теста он публикует вместе с кадрами ДТП.

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На видео с места аварии лиц водителя и пассажиров, бежавших с места аварии, не разглядеть.

В комментарии к посту пользователи делают однозначные выводы из сказанного блогером:

«Потом молодежь которая смотрит Эрика, считают, что это нормально, гонять под 200 км/ч. Чему вы учите? В вашем посте нет осуждения водителя, есть только призыв использовать ремень…»;

«Тут не пристегиваться надо, а мозги иметь хотелось бы, а что если не дай Бог люди...»;

«То есть то, что они «шли 20» для тебя это нормально по городу. Но они должны быть пристегнуты! Ты че там, переотжимался?» - пишут пользователи.

Ранее ГИБДД объявили в розыск водителя, бросившего BMW на месте аварии.