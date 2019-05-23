С последнего звонка в подвал: в Москве рабочие похитили трех школьников и заставили рыть котлован

Подростков не отпускали несколько часов, пока все работы не были завершены.

В Москве задержаны рабочие, которых подозревают в похищении со школьного мероприятия «Последний звонок» трех школьников с целью использования детского труда.

Об этом в среду, 23 мая, сообщает РЕН ТВ.

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Девятиклассники направлялись в школу на «Последний звонок», когда на улице Уральской к ним на машине подъехали неизвестные. Они силой посадили юношей в автомобиль, затем привезли к дому на Щелковском шоссе и завели в подвал, заставив копать котлован.

Подростков не отпускали несколько часов, пока все работы не были завершены. В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.

Как сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР), в следственные органы поступило сообщение о применении физического насилия и совершения противоправных действий в отношении трех несовершеннолетних подростков. По факту произошедшего организована доследственная проверка.