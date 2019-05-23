В России пьяный священник устроил поножовщину в монастыре

Священник заподозрил монаха монастыря в присвоении денег за молитвенные записки и, будучи пьяным, нанес монаху несколько ударов ножом.

В подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошёл конфликт между монахами, который закончился поножовщиной, сообщает «Интерфакс».

«Накануне один из насельников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом другого брата. Виновный задержан, заведено уголовное дело», – рассказал руководитель пресс-службы лавры.

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По данным источника в правоохранительных органах, священник заподозрил монаха монастыря в присвоении денег за молитвенные записки и, будучи пьяным, нанес монаху несколько ударов ножом.

Пострадавший монах находится в больнице, опасности для его жизни нет. Нападавший задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, заявили в полиции.