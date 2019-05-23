В России пьяный священник устроил поножовщину в монастыре
14:30, 23 мая 2019Русский міръ
511 0
Священник заподозрил монаха монастыря в присвоении денег за молитвенные записки и, будучи пьяным, нанес монаху несколько ударов ножом.
Пьяный монах ударил ножом другого монаха / фото Michael Blank via flickr.com
В подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошёл конфликт между монахами, который закончился поножовщиной, сообщает «Интерфакс».
«Накануне один из насельников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом другого брата. Виновный задержан, заведено уголовное дело», – рассказал руководитель пресс-службы лавры.
Читайте также«Сдохнет, но сиськи не покажет – святая женщина»: в РФ священник призвал не раздеваться перед врачами
По данным источника в правоохранительных органах, священник заподозрил монаха монастыря в присвоении денег за молитвенные записки и, будучи пьяным, нанес монаху несколько ударов ножом.
Пострадавший монах находится в больнице, опасности для его жизни нет. Нападавший задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, заявили в полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter