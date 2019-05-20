Главарь "ДНР" Пушилин "засветился" в компании путинского ставленника Суркова (фото)

Куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР".

Помощник президента РФ Владислав Сурков провел встречу с главарем непризнанной "ДНР" Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. Читайте также"Митрофанушка по ним еще учился": министр обороны РФ нашел "тысячи ошибок" в учебниках по географии Отмечается, что куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР". Сепаратистские журналисты сообщают, что "Сурков сел рядом с Пушилиным и доверительно пообщался с ним". Как сообщал УНИАН, в "ДНР" сделали бредовое заявление о ликвидации Захарченко.

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