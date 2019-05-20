Главарь "ДНР" Пушилин "засветился" в компании путинского ставленника Суркова (фото)
10:36, 20 мая 2019Русский міръ
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Куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР".
Помощник президента РФ Владислав Сурков провел встречу с главарем непризнанной "ДНР" Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
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Отмечается, что куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР".
Сепаратистские журналисты сообщают, что "Сурков сел рядом с Пушилиным и доверительно пообщался с ним".
Как сообщал УНИАН, в "ДНР" сделали бредовое заявление о ликвидации Захарченко.
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