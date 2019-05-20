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Главарь "ДНР" Пушилин "засветился" в компании путинского ставленника Суркова (фото)

10:36, 20 мая 2019
Русский міръ
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Об этом сообщают СМИ сепаратистов. 

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Отмечается, что куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР". 

Сепаратистские журналисты сообщают, что "Сурков сел рядом с Пушилиным и доверительно пообщался с ним".

Как сообщал УНИАН, в "ДНР" сделали бредовое заявление о ликвидации Захарченко.

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Теги: #Пушилин#Сурков