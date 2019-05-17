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В "ДНР" сделали бредовое заявление о ликвидации Захарченко

14:01, 17 мая 2019
Война
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Александр Захарченко / REUTERS

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков ликвидации предыдущего главного террориста Донецка Александра Захарченко.

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Боевик утверждает, что среди заказчиков уничтожения экс-главаря "ДНР" есть "высокопоставленные граждане Украины", сообщает российский ресурс "РИА Новости".

При этом конкретные фамилии террорист Пушилин так и не назвал.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

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Теги: #ДНР#Захарченко#Пушилин