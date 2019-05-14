"Жаль, что ты родилась": в России учительница музыки оскорбила школьницу из-за невыученной песни

Учительница музыки из Южно-Сахалинска назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении.

В российском Южно-Сахалинске учительница музыки в школе №4 оскорбила ученицу из-за невыученной песни.

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Об этом сообщается на сайте портала Sakh.com, где также опубликована аудиозапись части урока. На записи слышно, как учительница Элеонора Машенина оскорбляет школьницу, заявившую, что музыка ей не нужна. В ответ на это педагог начинает оскорблять девочку, называя ее дурой и дебильной.

«Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах», - сказала учительница своей ученице.

По словам директора школы Ирины Кукановой, ранее подобных случаев в учебном заведении не было. В отношении оскорблявшей школьницу учительницы назначена служебная проверка.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру города и предоставила запись урока. Она отметила, что это уже не первый случай подобного обращения с детьми в этой школе. По ее словам, раньше у детей не было возможности записать на диктофон, как проходят уроки, потому что телефоны у них забирали. «Я пила сейчас успокоительное. Как так можно разговаривать и вести себя с учениками?» - задается вопросом мать девочки. В местной прокуратуре сообщили, что по факту инцидента назначена проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове в школе №109 преподаватель оскорбляла учениц за опоздание.