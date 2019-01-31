"Назвала родителей тупыми": в харьковской школе учительница оскорбила учениц

Представители городского совета рассказали о том, что учительница, оскорбившая учениц и их родителей, будет наказана.

В Харькове в школе №109 преподаватель оскорбляла учениц за опоздание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Даниель Солодчик, передает Newsroom. По словам самой четвероклассницы Маргариты, в тот день они с подругой пришли на урок позже на три минуты.

"Мы извинились, а она сказала: "Таких нужно на учет ставить. Кто вас подымает?". Мы ответили, что родители. Она спросила: "Вы что родились на свалке, не знаете, во сколько вставать нужно?". Назвала наших родителей тупыми, а потом и вовсе сказала, что у нас нет семьи. Я сказала, что мои родители незрячие, но это не дает никому права так о них говорить. Потом мы сели за парты, а Инна Васильевна (так зовут учителя) ушла, мы расплакались, нас успокаивал весь класс", - рассказала школьница.

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Отмечается, что учительница является преподавателем старших классов и у четвероклассниц уроки никогда не вела.

В школе №109 данную ситуацию подтвердили и сообщили, что директор в данный момент отчитывается перед руководством о случившемся. Позже представители городского совета рассказали о том, что учительница, оскорбившая учениц и их родителей, будет наказана. Не исключено, что женщине объявят выговор.

Ранее в Измаиле учительница принесла в школу гранату.