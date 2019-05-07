В российском Пятигорске детсадовцев вывели маршировать на военном параде (фото)
В российском городе Пятигорск впервые состоялся парад дошкольных войск.
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Как сообщает «Кавказ.Реалии», информация о мероприятии появилась на официальном сайте города. При этом, термин «дошкольные войска» там даже не берется в кавычки.
Отмечается, что в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади у вечного огня промаршировали ряды воспитанников детских садов города.
Всего в шествии приняло участие более 500 детей. Принимал парад глава Пятигорска Андрей Скрипник. По его словам, у парада есть все шансы стать «еще одной доброй городской традицией».
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