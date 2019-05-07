В российском Пятигорске детсадовцев вывели маршировать на военном параде (фото)

Детей нарядили в военную форму и отправили на марш под вечным огнем.

В российском городе Пятигорск впервые состоялся парад дошкольных войск.

Читайте такжеСталин, «юнармейцы», оружие: в оккупированном Крыму провели репетиции парадов к 9 мая (видео)

Как сообщает «Кавказ.Реалии», информация о мероприятии появилась на официальном сайте города. При этом, термин «дошкольные войска» там даже не берется в кавычки.

Отмечается, что в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади у вечного огня промаршировали ряды воспитанников детских садов города.

Всего в шествии приняло участие более 500 детей. Принимал парад глава Пятигорска Андрей Скрипник. По его словам, у парада есть все шансы стать «еще одной доброй городской традицией».

Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: "Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество. Это не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость".

Ранее в России общежитие ко Дню победы украсили фотографиями с нацистами.