В России общежитие ко Дню победы украсили фотографиями с нацистами (фото)

На одном из кадров воспроизведена фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом.

В Саратове общежитие №2 имени Вавилова на пересечении Пугачевской и 2-й Садовой оформили ко Дню победы, украсив фасад здания праздничным плакатом с изображениями военнослужащих гитлеровской Германии.

Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

"Мой друг проходил мимо и обратил внимание на фотографии. Он сначала прислал мне и спросил: "Не видишь ничего странного?". Я историю знаю и сразу понял, в чем подвох. Они изобразили на плакате фрицев", - рассказал читатель Сергей.

Другой читатель, Андрей Николаевич уточнил, что на одном из кадров воспроизведена фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем "Чапаев". Под люком мехвода надпись "Beschlagnahmt", что в переводе с немецкого означает "конфисковано".

Еще одно фото показывает Сталинградскую битву глазами фашистских солдат. На ней офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу.

По данным издания, руководство общежития начало оправдываться. Они утверждали, что это была не их идея развесить фотографии с солдатами вермахта. По их словам, плакат они заказали в одной из компаний. Вскоре плакат сняли, а вместо него повесили поздравление с Днем победы.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, посвященный Дню Победы, поскольку их не приглашали.