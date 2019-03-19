В Крыму женщина на встрече с Путиным бросилась креститься (видео)
10:29, 19 марта 2019Русский міръ
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В ходе выступления Путина одна из слушательниц начала креститься.
В Крыму бросились креститься при виде Путина
В сети обсуждают видео одного из выступлений президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму, в ходе которого одна из слушательниц начала креститься.
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Кадры показал в Twitter "Кремлевский пул РИА".
"В Крыму молятся на Путина, образно говоря. А некоторые - крестятся. И вот это уже не фигура речи", - говоритсяв подписи к видео.
"Куда катится мир?", "Безумие", – пишут пользователи в комментариях под твиттом.
Как сообщал УНИАН, студентка рассказала, как проходила стажировку на РосТВ.
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