В Крыму женщина на встрече с Путиным бросилась креститься (видео)

В ходе выступления Путина одна из слушательниц начала креститься.

В сети обсуждают видео одного из выступлений президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму, в ходе которого одна из слушательниц начала креститься.

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Кадры показал в Twitter "Кремлевский пул РИА".

"В Крыму молятся на Путина, образно говоря. А некоторые - крестятся. И вот это уже не фигура речи", - говоритсяв подписи к видео.

"Куда катится мир?", "Безумие", – пишут пользователи в комментариях под твиттом.

Как сообщал УНИАН, студентка рассказала, как проходила стажировку на РосТВ.