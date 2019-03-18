Искала украинцев и слушала истории про масонов: студентка рассказала, как проходила стажировку на РосТВ (видео)

Студентка говорит, что в поисках украинцев делала рассылки по всем социальным сетям, писала всем знакомым и родственникам и даже «странным парням» из украинских групп знакомств, но никто не соглашался прийти на эфир.

Студентка 5-го курса Института кино и телевидения Вероника Косаткина в своем YouTube-канале решила рассказать всю подноготную ток-шоу «Время покажет» на российском «Первом канале».

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Именно там она проходила практику две недели, хотя изначально планировала задержаться на три.

Работала девушка в отделе репликантов - занималась поиском героев, людей «из народа», которые встают в зале во время эфира, чтобы высказать свое мнение.

По словам практикантки, отдел состоит в основном из молодых девушек, у которых три основных задачи: «искать украинцев», «держать микрофон у рта выступающих» и принимать звонки в call-центре.

Студентка говорит, что в поисках украинцев делала рассылки по всем социальным сетям, писала всем знакомым и родственникам и даже «странным парням» из украинских групп знакомств, но никто не соглашался прийти на эфир.

Впрочем, однажды ей удалось найти украинца - юношу из города Днепр, который переехал в Москву учиться. По инструкции, практикантка должна была провести с потенциальным участником ток-шоу прединтервью по телефону: спросить о родителях, роде занятий, «узнать, где он был во время Майдана, и, самое главное - чей Крым?». «Понятное дело, парень сорвался», - признается студентка.

Однажды практикантке удалось поработать и в call-центре. «И тут начался трэш», -рассказывает ведущая видеоблога. Девушка с юмором отмечает, что слышала стихи, песни, реплики про масонов от «пенсионеров со всей России».

Студентка говорит, что в отделе, где ей довелось проходить практику, есть только два-три человека, которые работают там больше года. «Я искренне не понимаю, что держит там молодых девушек. И как они могут терпеть целыми днями ту агрессивную пропаганду, которую льет им в уши Шейнин», - недоумевает она.

Как сообщал УНИАН, накануне Европарламент признал Россию главным источником дезинформации в Европе.