Крутите барабан!: раскрыта главная тайна программы "Поле чудес" (видео)

На записи видно, как зрители, сорвавшиеся со своих мест, сметают еду, находящуюся на игровом барабане.

В эфире "Первого канала" показали, что происходит со съедобными подарками после съемок "Поля чудес".

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На снятых в конце программы кадрах видно, что подарки не уносят за кулисы, а оставляют для гостей студии, которые тут же начинают разметать еду.

Можно увидеть, как зрители сметают еду, находящуюся на игровом барабане. При этом они отталкивают друг друга. А некоторые и вовсе складывают "добычу" в пакеты.

Ранее в российском Смоленске учительница «затравила» нового ученика второго класса школы №17. "При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и закричала: "Жри! Жри тут, и быстрее!", - рассказала мама мальчика.