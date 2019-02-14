Ценные кадры: журналисты рассказали о роскошной жизни топ-пропагандистов Кремля

За годы правления Путина в России сформировался привилегированный класс провластных пропагандистов.

Рейтинговые российские телеведущие и медийные топ-менеджеры получают баснословные деньги за «правильное» формирование общественного мнения в России. Их состояние исчисляется миллионами долларов.

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Об этом говорится в материале еженедельника «Новое время». Так, по информации «Фонда борьбы с коррупцией» российского оппозиционера Алексея Навального, ведущий федерального телеканала «Россия» Владимир Соловьев владеет двумя элитными особняками в Италии, тремя квартирами в элитном доме в Москве стоимостью около $ 3,8 млн, а также домом в Подмосковье за $ 6 млн.

Другой одиозный пропагандист, Дмитрий Киселев, владеет в оккупированной Коктебеле виллой на берегу моря оценочной стоимостью $ 3 млн. Также у пропагандиста, которого американский журнал The New Yorker называет "мастером театрального сарказма и апокалиптической риторики", есть элитная квартира в Москве, которую он в 2014 году купил за $ 4,5 млн.

Российский журналист Леонид Радзиховский утверждает, что официальная зарплата ведущего еженедельной передачи на одном из приближенных к Кремлю каналов («Россия», «Первый», НТВ) исчисляется десятками тысяч долларов.

В то же время, по данным российского кадрового агентства Pruffi общий месячный доход известных тележурналистов в последние годы достигает $ 200 тыс. В Pruffi отмечают: в целом доходы российских телеведущих нередко существенно превышают заработки их коллег с аналогичным статусом в Великобритании, Франции и даже США. При этом, в российских журналистских кругах хорошо известно, что кроме ставки самым популярным телепропагандистам Кремля полагаются солидные бонусы.

Около $200 тыс., но за год работы официально получает и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гораздо больше зарабатывает его супруга, экс-фигуристка Татьяна Навка, которая заключила несколько выгодных рекламных контрактов и представляет собственное ледовое шоу на Первом канале. Ее задекларированный доход в 2017 году составил 200 млн рублей ($3 млн).

В то же время, пара не афиширует ряд своих активов: согласно расследованию британского издания The Guardian, проведенному совместно с организацией Михаила Ходорковского «Центр досье», на имя Навки зарегистрирована офшорная компания на Британских Виргинских островах. Также она имеет счет в швейцарском банке, что нарушает российский закон о запрете близким родственникам госчиновников иметь счета за рубежом. А в 2015 году пара накануне свадьбы купила дом на Рублевке за $ 15,6 млн.

Обозреватели подчеркивают, что за годы правления Путина в России сформировался привилегированный класс пропагандистов, занимающих топ-должности в рейтинговых СМИ и способных не только обелить самую патовую для власти ситуацию, но и представить в невыгодном свете кого угодно из кремлевских врагов. Кремль оплачивает такие услуги крайне щедро.

Среди главных пропагандистов Кремля эксперты называют руководителя Первого канала Константина Эрнста, а также рейтинговых телеведущих политических и новостных программ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Екатерину Андрееву.

Еще одна заметная личность среди пропагандистов — Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today, информагентств «Россия сегодня» и Sputnik. В 2017 году Симоньян была названа одной из самых влиятельных женщин в медиа по версии американского издания Forbes.

Как правило, все они отказываются озвучивать свои доходы.

На порядок больше ведущих получают руководители ключевых телеканалов. Особое место среди них занимает гендиректор Первого канала Константин Эрнст, которого Путин трижды награждал орденом За заслуги перед Отечеством.

О состоянии Эрнста известно не так много.По данным российского издания «Новая газета», ему принадлежат две квартиры общей стоимостью $ 10 млн в доме неподалеку от Кремля, где его соседями являются глава МИДа Сергей Лавров, директор Роснефти Игорь Сечин и один из богатейших людей России, бизнесмен Геннадий Тимченко.

Получить представление о состоянии топменеджеров росСМИ можно из громкого дела о разводе Павла Гусева, владельца газеты и одноименного издательского дома «Московский комсомолец». С августа 2018 года экс-супруга бизнесмена пытается добиться в суде раздела общего имущества, которое ее адвокаты оценивают в $ 400 млн. Состояние Константина Эрнста, который, хотя и не является собственником Первого канала, но вот уже 20 лет занимает пост его гендиректора, исчисляется сопоставимыми суммами, считает Радзиховский.

Подробнее о состоянии и недвижимости провластных российских-медиаменеджеров читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" (14 февраля 2019 №5 (229).