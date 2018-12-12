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Охрану Путина "подловили" на необычном способе маскировки (фото)

11:15, 12 декабря 2018
Русский міръ
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По мнению журналистов. под видом операторов работают сотрудники Службы безопасности президента РФ / "Проект"

Охрану Путина "поймали" на новом способе маскировки. Так, на субботнем съезде «Единой России» охрана российского президента замаскировалась под телеоператоров.

Соответствующие фото обнародовали журналисты издания "Проект" на странице в Facebook.

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"Мы обнаружили новый способ охраны президента Владимира Путина. На субботнем съезде «Единой России» в «Крокус Экспо» его снимали многие операторы, но наше внимание привлекли двое и по двум причинам. Во-первых, они одеты в совершенно одинаковые джинсы, пиджак и водолазку. Во-вторых, они явно не умеют обращаться с камерами. Один из них даже не пытается делать вид, что снимает мероприятие, а просто смотрит по сторонам, не прикасаясь к камере", - пишут журналисты.

По их мнению, объясняются эти странности просто: под видом операторов работают сотрудники Службы безопасности президента РФ.

"Мы нашли этому подтверждение. Одного из «операторов» мы обнаружили охраняющим Путина во время его прогулки в компании с президентом Египта Ас-Сиси по набережной в Сочи 16 октября", - отмечают журналисты.

"Проект"

Как сообщал УНИАН, в архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина. По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.

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Теги: #Россия#Путин