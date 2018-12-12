Охрану Путина "подловили" на необычном способе маскировки (фото)

На съезде «Единой России» охрана российского президента замаскировалась под телеоператоров.

Охрану Путина "поймали" на новом способе маскировки. Так, на субботнем съезде «Единой России» охрана российского президента замаскировалась под телеоператоров.

Соответствующие фото обнародовали журналисты издания "Проект" на странице в Facebook.

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"Мы обнаружили новый способ охраны президента Владимира Путина. На субботнем съезде «Единой России» в «Крокус Экспо» его снимали многие операторы, но наше внимание привлекли двое и по двум причинам. Во-первых, они одеты в совершенно одинаковые джинсы, пиджак и водолазку. Во-вторых, они явно не умеют обращаться с камерами. Один из них даже не пытается делать вид, что снимает мероприятие, а просто смотрит по сторонам, не прикасаясь к камере", - пишут журналисты.

По их мнению, объясняются эти странности просто: под видом операторов работают сотрудники Службы безопасности президента РФ.

"Мы нашли этому подтверждение. Одного из «операторов» мы обнаружили охраняющим Путина во время его прогулки в компании с президентом Египта Ас-Сиси по набережной в Сочи 16 октября", - отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, в архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина. По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.