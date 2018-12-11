В архивах Штази нашли служебное удостоверение Путина (фото)

Удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985.

В архивах Штази обнаружили служебное удостоверение на имя Владимира Путина, который в 1980-х годах был агентом КГБ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офис Штази.

Газета опубликовала фото удостоверения со штампами о продлении до конца 1989 года.

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Конрад Фельбер, который возглавляет дрезденский филиал организации, контролирующей архивы Штази, сообщил, что удостоверение позволяло Путину беспрепятственно входить и выходить из кабинетов Штази. По его словам, это облегчало вербовку агентов, поскольку Путину не приходилось сообщать, что он работал на КГБ.

В Кремле уже прокомментировали информацию об удостоверении Путина.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, советский КГБ и министерство госбезопасности бывшей ГДР (Штази) были партнерскими спецслужбами и могли обмениваться документами для своих сотрудников.