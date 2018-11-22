Оккупанты устроили торжественную презентацию марки с Крымским мостом (фото)

Тираж новой марки составил 230 тысяч экземпляров.

В Москве презентовали почтовую марку с изображением Крымского моста.

Об этом сообщает местное издание "Керчь.ФМ".

Как передает издание, штемпель и конверты были доставлены в Московский Гостиный Двор, где прошла торжественная церемония.

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Марка с Крымским мостом поступила в почтовое обращение 6 ноября 2018 года. Ее тираж составил 230 тысяч экземпляров. Новый знак включает два купона, благодаря которым длина марочного листа была увеличена до 183 мм. Мост на марке изображен целиком.

Как сообщал УНИАН, незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения