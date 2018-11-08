Маркер "18+": в российском кинотеатре подростка с родителями не пустили на фильм о Queen из-за "целующихся мужчин"

В России на фильм "Богемская рапсодия" поставили ограничение 18+.

В Хабаровске подростка не пустили вместе с родителями в кинотеатр на фильм "Богемская рапсодия" о жизни лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

Администратор объяснила запрет тем, что "на экране мужики целуются", сообщила мама мальчика Светлана Меркулова "Сибирь.Реалии".

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"Сына не пустили, объяснив это требованием закона. Там маркер 18+. Мы с мужем пришли вместе с ним, в итоге не пошли все. Сначала разговаривать с администрацией кинотеатра пытались: я предлагала написать расписку, что сын пойдет на сеанс под мою ответственность. Но нам ответили, что законом это не предусмотрено. И посоветовали сходить на "Несокрушимый" (российская военная драма - УНИАН), там маркер 12+. Я спросила, а как же тогда туда можно? Ведь там кровь, убийства и насилие. На что мне ответили, а здесь, мол, мужики на экране целуются. Мы после этой фразы не стали больше спорить и просто вернули билеты", – сообщила женщина.

Сыну Меркуловой Федору сейчас 13 лет, и, по ее словам, он "еще до премьеры уши прожужжал, что хочет сходить". Родители были даже удивлены, что он знает группу Queen и слушает.

В администрации кинотеатра, в который собирались Меркуловы, сообщили, что о произошедшем знают.

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"К сожалению, даже под расписку родителей мы не может пустить несовершеннолетнего на фильм, которому Минкультуры РФ поставил маркер 18+. На 16+ еще можно с согласия родителей, – объяснила старший администратор кинотеатра Марина Василевская. – Про несоответствие уровня насилия в картине и маркера от министерства мы тоже знаем, но что мы можем поделать? Это, к слову, часто зависит от производителя фильма – вот "Несокрушимый" фильм российский, а "Богемская рапсодия" из США. Да, то, из какой страны лента, сильно влияет на маркер нашего Минкульта – мы на своем опыте в этом убедились".

В США фильм "Богемская рапсодия" имеет ограничение 13+.

В российском Минкульте сообщили, что законодательством не предусмотрен запрет детям посещать показы фильмов с любой маркировкой с разрешением родителей.

Как сообщал УНИАН, в Украине и России запретили голливудский боевик о спасении президента РФ.