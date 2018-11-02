В Украине и России запретили голливудский боевик о спасении президента РФ

В США фильм вышел в прокат в прошлую пятницу и за уик-энд собрал 6,7 миллиона долларов кассовых сборов.

В Украине и России запретили показывать голливудский боевик Hunter Killer ("Хантер Киллер", "Охотник-убийца") о спасении президента РФ.

Премьера фильма с Гарри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях в России была запланирована на 1 ноября, однако кинотеатры в последнюю минуту начали убирать его из расписания, пишет The Hollywood Reporter.

В России фильм не вышел на экране из-за того, что не получил прокатного удостоверения министерства культуры России. Там объяснили, что дистрибьютор якобы изначально предоставил копию фильма плохого качества, а вариант на замену был предоставлен слишком поздно и чиновники не успели его посмотреть.

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В США фильм вышел в прокат в прошлую пятницу и за уик-энд собрал 6,7 миллиона долларов кассовых сборов. Сюжет фильма заключается в том, что капитан американской подлодки, которого играет Батлер, пытается предотвратить Третью мировую войну после того, как президент РФ был захвачен предавшим министром обороны.

Как считают российские эксперты, реальной причиной запрета фильма мог стать именно его сюжет, поскольку российские власти не хотят допускать даже вымышленной вероятности того, что Путин может быть свергнут.

The Hollywood Reporter также сообщает, что фильм оказался под запретом и в Украине, однако, по другой причине.

В Министерстве культуры Украины не выдали прокатное удостоверение, ссылаясь на закон Украины о кинематографии, запрещающий прокат фильмов, которые демонстрируют мощность армии страны агрессора - России. Фильм должен был появиться на экранах украинских кинотеатров 25 октября, одновременно с премьерой в США.

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Ранее УНИАН сообщал, что Госкино Украины отреагировало на санкции против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения. Запрещенными оказались фильмы "Лузер", «Божья тварь» и романтическая комедия «Любовь в большом городе 2».