В омской колонии заключенные взбунтовались и потребовали «более щадящих условий»

Заключенные вывесили в окне колонии плакат с надписью «Спасите!».

Заключенные омской Исправительной колонии №6 (ИК-6) УФСИН России устроили бунт в попытке добиться более приемлемых условий содержания.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько десятков зачинщиков бунта пытались втянуть в него остальных заключенных, но те не согласились. Начались беспорядки.

На опубликованном на канале фото можно видеть, как заключенные вывесили в окне плакат с надписью «Спасите!».

«ФСИН говорит, что уже навела в колонии порядок, спецсредства и физическая сила ей для этого не понадобились. Плакат, вывешенный на стене колонии, говорит о другом», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.