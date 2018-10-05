Денисова подтвердила выход Сенцова из голодовки: он в критическом состоянии (видео)

Она отметила, что выход из голодовки - процесс еще сложнее и страшнее, чем сама голодовка.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила, что украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом она написала в Facebook.

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой", - написала омбудсмен.

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По ее словам, в России исключительно устно, без медицинских справок уверяли, что состояние его здоровья удовлетворительное, но это неправда.

"Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически. С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться", - заявила Денисова.

Она отметила, что выход из голодовки - процесс еще сложнее и страшнее, чем сама голодовка.

"Я глубоко убеждена, что в РФ не обеспечивают ему должное медицинское сопровождение. Ведь я и раньше требовала предоставить ему высококвалифицированных специалистов, но Кремль этого не сделал", - добавила она.

Омбудсмен призвала РФ спасти жизнь Сенцова.

Она требует, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут полный медицинский осмотр.

"Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодовки. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", - сказала Денисова.

Также она подчеркнула, что ждет своего скорейшего доступа к политзаключенному, чтобы лично убедиться, что его жизни ничего не угрожает.

Денисова добавила, что при необходимости может в этот же день поехать в колонию в Лабытнанги.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-лейтенант Валерий Максименко заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.