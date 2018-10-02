"Чтобы цена не падала": в сети показали варварское уничтожение в РФ дорогой красной рыбы (видео)
В сети показали варварское уничтожение выловленного лосося на российской Камчатке, целью которого является сохранение текущей цены на достаточно недешевую «красную» рыбу.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает российский блоггер Рустем Адагамов, опубликовавший соответствующее видео.
Читайте такжеСтавший звездой сети наглый песец вернулся за рыбой и привел трусливую подругу (видео)
Сообщается, что из-за рекордного вылова рыбы в 2018 году выбрасываются сотни тонн дорогой рыбы.
«Лосось, частично даже не вспоротый, выбрасывается в море, лежит на берегу, сваливается в ямы», – сообщается в видео.
«Сколько народа покупает такую рыбу за 2 тысячи (цена килограмма лосося на российских рынках – ред.)! В сталинские времена за такую тему убили бы просто! В этой рыбе и закопали бы!», – возмущается оператор видео.
«На ваших глазах совершается самое настоящее преступление», – говорится в описании на видео.
Между тем, на Камчатке продолжается варварское уничтожение выловленного лосося. Кошмарное, невероятное видео: pic.twitter.com/nlwHCvFWRE— Рустем Адагамов (@adagamov) 1 жовтня 2018 р.