"Чтобы цена не падала": в сети показали варварское уничтожение в РФ дорогой красной рыбы (видео)

Цена такой рыбы на российских рынках – около 870 гривень за килограмм.

В сети показали варварское уничтожение выловленного лосося на российской Камчатке, целью которого является сохранение текущей цены на достаточно недешевую «красную» рыбу.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает российский блоггер Рустем Адагамов, опубликовавший соответствующее видео.

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Сообщается, что из-за рекордного вылова рыбы в 2018 году выбрасываются сотни тонн дорогой рыбы.

«Лосось, частично даже не вспоротый, выбрасывается в море, лежит на берегу, сваливается в ямы», – сообщается в видео.

«Сколько народа покупает такую рыбу за 2 тысячи (цена килограмма лосося на российских рынках – ред.)! В сталинские времена за такую тему убили бы просто! В этой рыбе и закопали бы!», – возмущается оператор видео.

«На ваших глазах совершается самое настоящее преступление», – говорится в описании на видео.